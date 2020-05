Coronavírus: Dresden regista quarto jogador infetado no final da quarentena

Um quarto jogador do Dresden acusou positivo à covid-19, anunciou hoje o clube da 2.ª Liga alemã, que falhou o regresso do campeonato por já se encontrar em quarentena desde 9 de maio.

O mais recente caso de covid-19 no plantel do Dresden, último classificado da 2.ª liga alemã, foi detetado à quinta ronda de testes. Uma outra pessoa próxima de um elemento do 'staff' também testou positivo. Por razões de privacidade os nomes não foram revelados.

O plantel do Dresden encontra-se a cumprir um período de 14 dias de quarentena desde 9 de maio, depois de dois jogadores terem testado positivo, o que elevou o total de infetados para três. Os novos infetados vão ter de iniciar nova quarentena.

O Dresden, num comunicado no seu sítio, refere que os três jogadores que deram positivo anteriormente ficaram isentos da quarta e quinta rondas de testes e poderão regressar aos treinos no sábado, integrados no restante plantel.

"Isto mostra que o departamento de saúde do Dresden agiu de maneira absolutamente responsável e correta com a medida, muito discutida, de colocar a nossa equipa de quarentena em casa", disse o médico do clube, Onays Al-Sadi.

Ainda de acordo com o médico do Dresden, a medida "permitiu quebrar a cadeia de infeção num estágio inicial" e o clube tinha que "esperar para ver se novos casos vinham à tona na quinta série de testes".

O Dresden falhou no último domingo o regresso à competição em casa do Hannover, por causa do período de quarentena, tendo o jogo sido adiado para 03 de junho. A nova data para retomar a competição é 31 de maio, na receção ao Estugarda.

A Bundesliga foi o primeiro grande campeonato europeu a retomar a competição desde que a pandemia de covid-19 obrigou à suspensão, com jogos à porta fechada e severas medidas sanitárias.

A Alemanha regista quase 180.000 resultados positivos para o vírus, com mais de 8.000 mortes, de acordo com a última contagem da Universidade Johns Hopkins.