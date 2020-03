Coronavírus: Union Berlim-Bayern Munique será afinal à porta fechada

O jogo entre o Union Berlim e o Bayern Munique, da Liga alemã, também será à porta fechada, ao contrário do que chegou a ser anunciado na terça-feira, devido ao surto do Covid-19.

Na Alemanha, compete aos governos regionais a definição de medidas para minorar o impacto do novo coronavírus, o que tem deixado a Bundesliga a avaliar a situação dos jogos caso a caso, sem uma posição conjunta.

Hoje, o secretário adjunto para a saúde pública da capital alemã, Dilek Kalayci, esclareceu que a receção no sábado do Union ao campeão Bayern Munique será "sem espectadores", ao contrário do que chegou a ser pensado pelo clube.

Também a receção do Eintracht Frakfurt, de André Silva e Gonçalo Paciência, ao Borussia Mönchengladbach será à porta fechada, disse hoje Stefan Majer, responsável para a saúde em Frankfurt.

Um cenário diferente ao que ocorrerá na quinta-feira, na receção da equipa alemã ao Basileia, na Liga Europa, em que os adeptos poderão estar nas bancadas.

"Depois de longas conversas, decidimos, com base na lei de proteção contra infeções, e seguindo recomendações dos especialistas em saúde do ministério regional, não excluir na quinta-feira os adeptos", indicou Stefan Majer.

A decisão foi sustentada pelo facto de os adeptos suíços não virem de uma zona particularmente afetada pelo surto de Covid-19, contrariamente ao que se vive na Renânia do Norte, em Mönchengladbach, a região mais afetada na Alemanha, com 484 casos de infetados.

Até hoje, foram quatro os estados federados da Alemanha a interditarem a presença de público, proibindo concentrações acima de 1.000 pessoas, numa decisão que afeta Bremen, Dortmund, Dusseldorf, Augsburgo e Colónia, cidades que terão jogos à porta fechada.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.