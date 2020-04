Coronavírus: Werden Bremen autorizado a regressar aos treinos em pequenos grupos

O plantel de futebol do Werder Bremen obteve esta segunda-feira autorização junto do ministro do interior da cidade para regressar aos treinos em pequemos grupos, após três semanas em confinamento, face à pandemia da covid-19.

O atual 17.º e penúltimo classificado do campeonato alemão era, a par do Friburgo, o único clube que estava impedido de voltar aos treinos.

"Do ponto de vista desportivo, esta é uma decisão positiva para nós. O Ministro do Interior tomou um passo importante, considerando que os jogadores treinavam, exclusivamente, em casa nas últimas três semanas", declarou o diretor desportivo do Werden Bremen, Frank Baumann, na página oficial do clube na Internet.

O dirigente da formação do norte da Alemanha frisa que "não existirá contacto físico nas sessões de treino com grupos até quatro jogadores", garantindo que "vão cumprir os regulamentos de distância nos exercícios".

A 'Bundesliga', suspensa desde 13 de março, à 25.ª jornada, está interrompida até 30 de abril, mas não está descartada a hipótese de a pausa poder ser mais longa, consoante a evolução da pandemia.

