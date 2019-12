Coutinho obrigado a utilizar camisolas de criança

Philippe Coutinho tem estado em bom plano nas últimas partidas pelo Bayern e a verdade é que o médio, de 27 anos, tem alinhado pelo emblema bávaro com uma camisola que não é a oficial. Segundo o site oficial da Bundesliga, o internacional brasileiro tem atuado esta temporada com uma réplica da camisola do Bayern, à imagem das que são vendidas na loja do clube alemão, e tal deve-se ao facto de que a Adidas, fornecedora de equipamentos do Bayern, entregou todas as camisolas para a primeira metade da época antes de Coutinho chegar ao emblema de Munique.

Certo é que os equipamentos utilizados por Coutinho não são autênticos, mas servem ao jogador, que até utilizou o tamanho de criança. De resto, entre vários pormenores sobressai o facto de as camisolas que Coutinho tem utilizado não terem o emblema da Bundesliga estampado, ao contrário do que acontece com os uniformes dos seus companheiros. Certo é que Coutinho irá utilizar o tal equipamento infantil pela última vez na receção do Bayern ao Wolfsburgo, sábado, em jogo do campeonato.

Este duelo acaba por ser a última partida realizada pelo Bayern em 2019 e a Adidas já veio a público garantir que irá fornecer os equipamentos em falta logo a partir do próximo ano. Desta forma, Coutinho ultrapassa uma situação caricata.