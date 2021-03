Covid-19: Liga alemã admite isolar equipas durante três jornadas

A Liga Alemã de Futebol (DFL) admitiu a possibilidade de concentrar entre 15 e 26 de abril as 36 equipas das primeira e segunda divisões, de modo a reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus.

A possibilidade foi comunicada pela direção da DFL, no que seria uma medida similar à adotada em maio do ano passado, tendo em conta o aumento do número de casos de infeção e o surgimento de novas variantes do vírus, responsável pela pandemia de covid-19.

Este cenário de quarentena para cada um dos plantéis iria abranger as jornadas 29, 30 e 31, e, a concretizar-se, o organismo de clubes deverá tomar uma decisão até oito dias antes do seu início.

A liga alemã, que decorre ao longo de 34 jornadas, é liderada pelo Bayern Munique, com mais quatro pontos do que o Leipzig, segundo classificado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.