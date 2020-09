Covid-19: Taça da Alemanha marca regresso muito controlado dos adeptos aos estádios

A primeira eliminatória da Taça da Alemanha, que se disputa no fim de semana e sem encontros entre equipas da Bundesliga, marca o regresso muito controlado dos adeptos aos estádios, após vários meses de jogos à porta fechada.

"Neste fim de semana serão permitidos 38.677 adeptos na Taça, infelizmente repartidos por 31 jogos", refere o jornal Bild.

Devido às diferentes regulamentações sanitárias regionais impostas devido à pandemia de covid-19, o número de espetadores por jogo é variável, tendo em conta também o número de casos registados, e há mesmo zonas nas quais os encontros vão ser disputados à porta fechada.

O Bayern Munique, detentor do troféu e octocampeão alemão, que a 23 de agosto conquistou, em Lisboa, a Liga dos Campeões, só joga a eliminatória no dia 15 de outubro, visitando o FC Duren, do quinto escalão.