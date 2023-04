Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Crise do Bayern: Toupeiras, namoradas polémicas, acidentes de esqui e até murros no balneário Thomas Tuchel, Kahn e Salihamidzic têm o lugar em risco e a continuidade do trio será discutida a 22 de maio, antes da última jornada





• Foto: Lusa/EPA