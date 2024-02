Crise em Munique: Matthijs De Ligt já nem anda a ver bem Thomas Tuchel

A derrota do Bayern Munique às mãos do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, por 0-3, colocou o treinador Thomas Tuchel no centro do furacão e deixou algumas das fragilidades e problemas do plantel bávaro à vista de todos.

De acordo com a imprens alemã, um desses problemas é a falta de apoio que Tuchel recebe por parte de vários elementos do plantel. E um deles é o central holandês Matthijs De Ligt.

O central foi titular nos últimos cinco encontros do Bayern e, surpreendentemente, ficou no banco neste duelo importante da Bundesliga. "Estava em condições perfeitas para jogar", declarou o holandês ao jornal 'Bild', que defende que o jogador terá perdido a confiança no treinador, equacionando até uma eventual saída.

Recorde-se que Matthijs De Ligt é um dos grandes centrais do Velho Continente e o Bayern pagou à Juventus 67 milhões de euros pelo seu passe.