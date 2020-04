«Culpar os futebolistas por salários altos é estúpido»: antigo campeão mundial e as críticas ao futebol

Campeão mundial pela Alemanha em 1974 e atual vice-presidente do Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonhof não gostaria de acabar o campeonato, suspenso devido à pandemia de coronavírus, com a realização de jogos à porta fechada, ainda assim admite que a situação financeira dos clubes está cada vez mais complicada.





"Não vejo que o futebol esteja em perigo, mas há já um mês que os clubes da Bundesliga estão em situação delicada. Temos funcionários que precisam de apoiar todos os dias as suas famílias e os seus filhos e isso também faz parte da minha responsabilidade. O jogos de futebol geravam rendimentos dos quais muitos lares dependiam. Não se trata apenas dos jogadores de futebol, os clubes não contratam apenas jogadores. Os pequenos assalariados também precisam de dinheiro. Além dos jogadores, temos cerca de 140 funcionários", referiu Rainer Bonhof."Antes do coronavírus tínhamos um mercado e depois desta pandemia teremos outro completamente diferente. Estive no primeiro jogo da história da Bundesliga à porta fechada, em março. Não havia ambiente nenhum de jogo... Quanto tempo podemos jogar de portas fechadas? É muito complicado para os jogadores, assim como para as receitas do clube", referiu o dirigente.O Borussia Mönchengladbach foi o primeiro clube da Bundesliga a reduzir os salários dos jogadores: "Não foi um acordo. Foi uma iniciativa da equipa. Foram os próprios jogadores que nos disseram: 'Entendemos a dificuldade do clube e dos funcionários que atualmente não estão a receber, podem ficar com parte dos nossos salários'", justificou Rainer Bonhof, rejeitando que os futebolistas ganhem valores absurdos: "Esta crise é tão extraordinária que nunca mais irá acontecer. Agora, dizem que os salários dos jogadores são demasiado altos, mas estes salários foram aceites antes da pandemia. Estas conclusões são consequência de uma realidade completamente inesperada que afeta a economia de mercado em geral, não apenas o futebol", afirma."Culpar os jogadores por receberem salários muito altos é estúpido. Agora temos uma oportunidade muito boa de pensar em como podemos mudar algumas coisas que são aceitáveis ??para todas as partes."