Dani Olmo renova contrato com o RB Leipzig até 2027

O futebolista espanhol Dani Olmo renovou contrato com o Leipzig até 2027, anunciou esta quinta-feira o clube alemão, pondo um ponto final na cobiça que o médio tem despertado em grandes clubes.

"O Leipzig é um clube fantástico, de uma cidade fantástica, com adeptos fantásticos. Estou muito feliz com esta extensão do contrato", disse Dani Olmo, cujo contrato expirava em 2024, em declarações reproduzidas pelo clube alemão.

Formado no Barcelona, Olmo, de 25 anos, internacional espanhol -- com 30 internacionalizações e seis golos marcados -- deixou a sua marca no campeonato croata, vestindo a camisola do Dínamo Zagreb entre 2014 e janeiro de 2020, altura em que foi contratado pelo Leipzig, pelo qual soma 122 partidas em todas as competições, tendo marcado 21 golos e feito 29 assistências.

O Leipzig, se qualificou para a próxima edição da Liga dos Campeões, após terminar em terceiro lugar na Bundesliga, jogará a final da Taça da Alemanha, em Berlim, no sábado, frente ao Eintracht Frankfurt.