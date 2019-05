David Wagner vai orientar o Schalke 04 a partir da próxima temporada

O treinador David Wagner vai assumir o comando do Schalke 04 a partir da próxima temporada, tendo assinado contrato até 2022, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga alemã."Por experiência própria, sei o quão forte é o Schalke quando a equipa, o clube e os adeptos estão em sintonia. Voltar a fazer parte deste ambiente e ajudar a inverter a situação da equipa foram os principais fatores que levaram a optar por regressar à Bundesliga", afirmou David Wagner, em declarações reproduzidas no site do emblema germânico.David Wagner, de 47 anos, que assinou contrato com os 'mineiros' para as próximas três épocas, depois de ter abandonado os ingleses do Huddersfield, em janeiro, vai agora orientar o clube que representou enquanto futebolista nas temporadas 1995/96 e 1996/97.O técnico alemão, que também tem nacionalidade norte-americana, vai substituir o holandês Huub Stevens, que assumiu os destinos do Schalke de forma interina em março, na sequência do despedimento de Domenico Tedesco.O Schalke 04 é 15.º classificado da 'Bundesliga' e apenas assegurou a permanência na principal divisão germânica no último domingo, quando faltam duas jornadas para o final da prova.