Defesa central do Dortmund sofre lesão nos ligamentos do joelho esquerdo

O futebolista internacional sub-21 francês Dan-Axel Zagadou, de 20 anos, sofreu esta quarta-feira uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, num treino do Borussia Dortmund.

O clube alemão informou que o central se lesionou durante o treino matinal de hoje e que irá fazer trabalho de reabilitação, para ver se ainda é possível recuperar no recomeço da 'Bundesliga', parada devido à pandemia da covid-19.

Zagadou, que chegou ao Borussia em 2017/18, proveniente da formação do Paris Saint-Germain, tem sido titular indiscutível na formação do Dortmund desde a 13.ª jornada, no final de novembro.

O Borussia Dortmund, do lateral português Raphael Guerreiro, tem retomado os treinos de forma condicionada, bem como outros clubes da Liga alemã de futebol, casos do Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Leipzig ou Wolfsburgo.

A Liga alemã (DFL) foi suspensa em 16 de março, inicialmente até 02 de abril, e, mais tarde, até 30, devido à crise sanitária existente com a pandemia da covid-19.

A DFL adiou a reunião de sexta-feira para 23 de abril, data em que os 36 clubes, da I e II Ligas, deverão decidir qual o caminho a seguir em relação à paralisação das competições.

A crise instalada com a propagação do novo coronavírus parou a maior parte da competição desportiva em todo o mundo, da Fórmula 1, ao Futebol, Golfe, Ténis, Basquetebol, levando mesmo ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 por um ano.