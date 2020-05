Defesa do Hertha Berlim pede desculpa por festejo polémico

As imagens de Dedryck Boyata, jogador do Hertha Berlim, junto ao companheiro Marko Grujic no jogo frente ao Hoffenheim, este sábado, geraram muita polémica. O central quebrou as normas de segurança impostas pelas autoridades de saúde, colocando os braços à volta do colega e aproximando a cara, num gesto que muitos interpretaram como um beijo.





"Não foi um beijo nem qualquer tipo de celebração. Peço desculpa por ter posto as minhas mãos à volta da cara do Marko Grujic. Estava a dar-lhe instruções. Temos de ter todo o cuidado possível e temos de nos adaptar à forma de jogar", explicou Boyata nas redes sociais.Horas depois do jogo, a Bundesliga esclareceu que não há qualquer punição para esse tipo de gestos, mas deixou um aviso para que os atletas tentem evitar o contacto desnecessário.