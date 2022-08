Diogo Leite sorri no dérbi

Diogo Leite não poderia ter tido melhor estreia pelo Union Berlim. O central, cedido pelo FC Porto, foi titular no triunfo (3-1) no dérbi da capital alemã diante do eterno rival Hertha. E o conjunto vermelho e branco fez por merecer a vitória, chegando com naturalidade à vantagem através de um cabeceamento de Pefok.Na segunda metade, dois golos em cinco minutos de Becker e Knoche selaram os três pontos. Lukebakio ainda reduziu, numa jogada em que levou a melhor sobre Leite, mas era tarde...Já o Hoffenheim, ainda sem Eduardo Quaresma, perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Borussia M’Gladbach.