Diogo Leite vence duelo com André Silva

O Union de Berlim colou-se este sábado ao Borussia Monchengladbach e ao Mainz no topo da Bundesliga, depois de receber e bater o Leipzig, por 2-1, no encontro da terceira jornada da competição.

Com o central português Diogo Leite a titular, o conjunto da capital germânica resolveu a partida num espaço de seis minutos, face aos golos dos avançados Jordan Siebatcheu (32') e Sheraldo Becker (38').

Na reta final do desafio, o Leipzig, que teve André Silva em campo a partir do 71', conseguiu reduzir, pelo defesa húngaro Willi Orbán (83').

Assim, o Borussia Monchengladbach comanda, provisoriamente, a prova, face à melhor diferença de golos, com sete pontos, os mesmos do segundo colocado, Union Berlim, e do terceiro, Mainz, sendo que podem vir a ser ultrapassados pelo campeão Bayern Munique (quarto, com seis), no domingo, caso os bávaros vençam em Bochum.