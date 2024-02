Diretor desportivo do Bayern e a 'birra' de De Ligt: «Ficou triste por não ser titular»

Matthijs de Ligt é, por estes dias, um dos homens em destaque no Bayern Munique. O central holandês de 24 anos não foi opção para o treinador Thomas Tuchel na derrota com o Bayer Leverkusen (0-3) e deu nota do seu descontentamento, abrindo espaço a rumores de uma possível saída no final da temporada.

"Ficar fora desse jogo foi uma grande desilusão para ele, mas estamos felizes por tê-lo connosco. Há muita qualidade no plantel e ele sabe disso, continuando a lidar com tudo de forma muito profissional. Aliás, esse é um dos grandes traços dele - ser um excelente profissional", registou Christoph Freund, diretor desportiuvo do emblema bávaro.