Dixie Dörner, o 'kaiser' da Alemanha de Leste, morre aos 71 anos

O antigo futebolista Hans Jürgen Dörner, conhecido como Dixie ou o 'Kaiser' da ex-RDA (Alemanha de Leste), morreu esta quarta-feira, aos 71 anos, após doença prolongada, informaram fontes familiares ao jornal Bild.

Dörner disputou mais de 100 jogos pela seleção da República Democrática da Alemanha, pela qual foi campeão olímpico em Montreal1976, com a antiga RDA a vencer na final a Polónia, por 3-1.

Ao jogar como líbero e pelo seu papel no setor defensivo, à semelhança de Beckenbauer, Dörner recebeu a alcunha de 'kaiser', o equivalente a imperador, tal como o histórico jogador da República Federal da Alemanha.

Como jogador, a defesa ou a médio defensivo, vestiu a camisola do Dínamo Dresden, entre 1968 e 1986, coincidindo na parte final com as funções de treinador adjunto na seleção de sub-23 da Alemanha de Leste, e mais tarde no Werder Bremen.