Dortmund 'finta' grandes europeus e assina com Haaland, o puto maravilha do Salzburgo

O Borussia Dortmund anunciou este domingo a contratação do avançado norueguês Erling Braut Haaland, jovem do Salzburgo que tem brilhado na Liga dos Campeões e que estava na mira de colossos europeus como a Juventus e o Manchester United.O jogador de 19 anos - que já marcou 28 golos esta época, 8 deles na Champions -, chamou a atenção das grandes equipas europeias, particularmente do Manchester United, pois o compatriota Ole Gunnar Solskjaer, técnico dos red devils, tinha trabalhado com ele no Molde e conhecia-o bem.Mas o Dortmund acabou por levar a melhor nesta corrida pelo adolescente prodígio, com quem assinou até 2024.O clube alemão terá pago os cerca de 21 milhões de euros da cláusula de rescisão, oferendo-lhe um salário a rondar os 150 mil euros... por semana!