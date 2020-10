Dortmund segura Jadon Sancho

A dois dias do fecho do mercado de transferências, o futuro de Jadon Sancho tem dado que falar. A imprensa inglesa tem abordado a insistência do United junto do Borussia Dortmund com vista a garantir o extremo, de 20 anos, mas o emblema germânico não pretende abrir mão do internacional inglês.

“Tudo o que é relevante sobre o assunto já foi dito anteriormente. Isto é um não assunto. A situação não vai mudar nos próximos dias. O Sancho continua no Dortmund”, vincou o diretor desportivo do Borussia, Michael Zorc, à Sky Sports. Já hoje, o Dortmund recebe o Friburgo, num duelo que terá um recorde de assistência. É que o Signal-Iduna Park vai receber 11.500 espectadores, o número mais alto registado entre as principais ligas europeias nesta fase da pandemia de Covid-19.

Ontem a 3ª jornada abriu com uma vitória do U. Berlim. A formação de Urs Fischer goleou (4-0) o Mainz, estreando-se a vencer no campeonato.