E. Frankfurt vence com golo de Bas Dost e isola-se à condição na liderança da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt, com André Silva a titular, assumiu este sábado, de forma provisória, a liderança isolada da Bundesliga, ao vencer na receção ao Hoffenheim, por 2-1, em jogo da 3.ª jornada.

O Hoffenheim, que somava dois triunfos, adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo de Andrej Kramaric, e só no segundo tempo o Eintracht deu a volta ao resultado, com um golo de Daichi Camada, aos 55, após passe de Bas Dost, antigo avançado do Sporting, que apontou o tento da vitória, aos 71, após assistência de André Silva.

Com o defesa português Raphael Guerreiro a titular, o Borussia Dortmund recebeu e venceu o Friburgo por 3-0, com golos de Erling Haaland (31 e 66 minutos) e Emre Can (47), e igualou Augsburgo, Hoffenheim e Werder Bremen no segundo lugar, a um ponto do Eintracht.

O Borussia Mönchengladbach venceu por 3-1 na visita ao Colónia, que continua sem pontuar na prova.

O Werder Bremen venceu o Arminia Bielefeld por 1-0 com um golo de Leonardo Bittencourt, aos 27, pouco depois de ter visto um golo ser anulado pelo videoárbitro, aos 21, enquanto Estugarda e Bayer Leverkusen empataram 1-1.

Ainda hoje, o Leipzig recebe o Schalke 04, equipa na qual alinha o português Gonçalo Paciência.