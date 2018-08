Cedido pelo Sporting, Francisco Geraldes estreou-se como titular pelo Eintracht Frankfurt frente ao Empoli, num particular em que a equipa alemã foi derrotada por 2-0. Geraldes foi substituído aos 63’, precisamente um minuto antes de Gonçalo Paciência (ex-FC Porto), saltar do banco para entrar.

Os golos da equipa recém-promovida na época passada à Série A foram apontados por Francesco Caputo, aos 38’ e 63’, sendo que o segundo tento resultou de um pontapé de penálti.

Pedro Martins empata a zero

O Olympiacos de Pedro Martins, ex-técnico do V. Guimarães, empatou 0-0 com os espanhóis do Leganés, no último particular da pré-temporada. O treinador português apostou em dois compatriotas no onze, Roderick Miranda e Daniel Podence, mas não conseguiu bater a equipa que vai disputar a Liga espanhola. No Getafe-Granada registou-se outro nulo, com Antunes titular na formação de Madrid. Diogo Verdasca alinhou de início pelo Saragoça, na vitória por 2-1, frente à Real Sociedad: Kevin Rodrigues entrou aos 63’ nos bascos.

Nota ainda para Rui Fonte, titular na derrota (0-1) do Fulham com a Sampdoria. Por fim, o Valencia, com Vezo, e o Leicester, com Ricardo Pereira e Adrien, empataram 1-1: Iheanacho (11’) e Parejo (18’) fizeram os golos.