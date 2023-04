Eintracht Frankfurt de Buta é o primeiro apurado para as 'meias' da Taça da Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Eintracht Frankfurt bateu esta terça-feira o Union Berlim, por 2-0, na receção ao clube da capital, tornando-se assim a primeira equipa apurada para as meias-finais da Taça da Alemanha em futebol.

A formação de Frankfurt chegou em 12 minutos ao resultado final, com os dois golos apontado por Kolo Muani, gerindo depois muito bem a vantagem ante o Union, atual terceiro classificado na Liga alemã de futebol. Em apenas dois minutos, aos 11 e 12, o internacional francês acabou por ser determinante na partida, fixando uma vantagem que já era difícil de anular, no estádio Deutsche Bank Park (Walfstadion).

Muito mais realista, o Eintracht, que segue em sexto na Bundesliga, mereceu o triunfo e fica à espera de adversário, na caminhada para a final. De calcanhar, Mario Götze serviu Muani para o primeiro dos golos da tarde, para, volvidos apenas 103 segundos, voltar a fazer o passe decisivo para o gaulês, que fez um chapéu sobre o guarda-redes Lennard Grill. Para Kolo Muani, este é já o 19º golo da época, a que acresce 12 assistências, o que faz dele a grande figura do clube, esta temporada.

O português Aurélio Buta foi titular no Eintracht, sendo substituído aos 78 minutos. Pelo Union, alinhou Diogo Leite, com o luso a sair do jogo ao intervalo.

O Eintracht Frankfurt persegue o seu sexto título na Taça da Alemanha, prova que já ganhou em 1974, 1975, 1981, 1988 e 2018.