Eintracht Frankfurt garante transporte a adeptos com mobilidade reduzida

Eintracht terão ao seu dispor um serviço único que permitirá garantir o objetivo de ter um acesso ao estádio sem qualquer barreira. Em termos de inclusão, este serviço permite aos adeptos participar nos jogos do Eintracht Frankfurt, os quais de outra forma teriam imensas barreiras para o conseguir", pode ler-se no comunicado da formação alemã, onde atua o português Gonçalo Paciência e o sérvio Luka Jovic.



O encontro do Eintracht Frankfurt do próximo fim de semana, diante do Borussia Mönchengladbach, vai marcar o início de uma iniciativa que poderá no futuro ser seguida por muitos outros clubes. Em parceria com uma empresa de transportes local, as águias garantirão transporte para o estádio e depois para casa a todos os seus adeptos com mobilidade reduzida, isto num serviço que será prestado de forma totalmente gratuita aos fãs."Desta forma, os adeptos do