Der nächste Balkan-Knipser! Mit Dejan Joveljic wechselt ein Nachwuchsstürmer vom FK Roter Stern Belgrad an den Main und erhält zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Gude Dejan! #SGEhttps://t.co/Vh42GD0YsC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 14 de junho de 2019



O Eintracht Frankfurt confirmou esta sexta-feira a contratação do ponta-de-lança Dejan Joveljic, proveniente do Estrela Vermelha. De acordo com os germânicos, o dianteiro sérvio assinou um acordo válido por cinco épocas, até 2024.O avançado, de 19 anos, que chegou a ser apontado ao Benfica , chega assim ao clube alemão como substituto de Luca Jovic, seu compatriota que rumou ao Real Madrid há poucos dias.De notar que Joveljic marcou 8 golos em 17 jogos no clube sérvio e vai nos próximos dias disputar o Europeu sub-21 pela Sérvia.