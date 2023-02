Eintracht Frankfurt sem Buta vence e reforça sexto lugar na Bundesliga

O Eintracht Frankfurt recebeu e venceu este sábado o Werder Bremen (2-0), em jogo da Liga alemã e reforçou o sexto lugar, com confortável vantagem de oito pontos para o Wolfsburgo.



A formação de Frankfurt, que vinha de uma derrota, fora com o Colónia, teve o 'segredo' na boa entrada nas primeira e segunda partes, em momentos do jogo em que conseguiu capitalizar as oportunidades, num encontro em que o português Aurélio Buta não saiu do banco.

No primeiro, aos oito minutos, contou com a infelicidade num autogolo de Friedl, e, no segundo, aos 52, dilatou a vantagem por Kolo Muani.

O triunfo nesta 21.ª jornada permite à equipa somar agora 38 pontos, mais oito do que o Wolfsburgo -- que perdeu -, menos um do que Leipzig, quinto classificado, e apenas menos dois do que Friburgo, quarto, com 40 pontos, e a última equipa em zona de Liga dos Campeões.

O Borussia Dortmund, que é terceiro, tem também 40 pontos, mas, no domingo, ainda recebe na jornada o Hertha Berlin (17.º e penúltimo), dia em que o Union Berlin também joga em casa diante do Schalke (20º e último).

O Union tem a oportunidade de assumir a liderança na Bundesliga, num momento em que está a um ponto do campeão Bayern Munique, que hoje perdeu na visita ao Borussia Möenchengladbach (3-2).

A equipa bávara, que teve João Cancelo a entrar aos 16 minutos, viu-se cedo condicionada pela expulsão do central francês Upamecano, que viu vermelho direto logo aos oito minutos de jogo, ao travar Plea numa transição de ataque.