Eintracht visita Union inspirado por... ‘Rocky’

A 6ª jornada da Bundesliga arranca hoje, pelas 19h30, com a visita do Eintracht Frankfurt ao reduto do Union Berlim. A equipa visitante, que conta com os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, sem esquecer o bem conhecido Bas Dost, segue na 9ª posição, com 7 pontos, e busca mais 3 na visita ao 14º da tabela (4 pts). O treinador Adi Hütter sabe que apenas a vitória interessa e lembrou uma dupla célebre para destacar a vontade de vencer – Klopp e... Rocky.





"A motivação surge sempre. Não sei se aposto tanto nela como o Klopp, a quem aproveito para dar os parabéns pelo prémio de melhor treinador. Tal como ele adoro o Stallone, especialmente no ‘Rocky’, mas tenho saudades das luvas de boxe", atirou. Já André Silva falou ao site do clube e garantiu estar ambientado: "Estou muito contente aqui. Agradeço o apoio dos adeptos, que têm sido fundamentais."