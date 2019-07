Empresário de Neuer abre polémica no Bayern

O empresário de Manuel Neuer, Thomas Kroth, criticou fortemente a política recente do Bayern Munique que, em entrevista ao 'Suddeutsche Zeitung' no passado sábado, pode levar o guarda-redes alemão a mudar de ares, sublinhado a falta de capacidade competitiva dos bávaros."A carreira de Neuer está orientada para o sucesso. Ele quer ganhar o Europeu em 2020 com a Alemanha e uma 2ª Liga dos Campeões. Mas tenho a impressão de que a diferença do Bayern para o top 4 de Inglaterra já é grande. Creio que não estão tão competitivos e preparados para estar à altura dos objetivos de Neuer", criticou o agente, que deixou em aberto a possibilidade de o guarda-redes renovar com o Bayern e terminar a carreira na Alemanha, ressalvando haver mais opções.No entanto, as palavras de Thomas Kroth não caíram bem no seio bávaro. Lothar Matthäus, antigo capitão do Bayern, saiu em defesa do clube, reprovando a atitude de Neuer. "Teve um comportamento completamente inaceitável para um capitão! Enquanto líder do balneário devia saber que tem a porta da direção sempre aberta, por isso se queria contestar alguma coisa, bastava ir lá", explicou ao diário alemão 'Bild'.