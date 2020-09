Alemães tentaram jogar com distanciamento físico e foram goleados por 37-0

É possível jogar-se futebol com distanciamento físico de forma a prevenir a Covid-19? A resposta chega-nos da Alemanha e vem sob a forma de um redondo 'não'. Tudo aconteceu este domingo num campeonato amador do país, no embate do 11.º escalão entre o FC Dollendorf-Ripsdorf e o SV Holdenstedt II, onde este último conjunto conseguiu a proeza de ganhar por incríveis 37-0. Mas como tal foi possível? Passamos a explicar.





Durante a semana, tal como noutros países e campeonatos, o FC Dollendorf-Ripsdorf tomou conhecimento de que um jogador do adversário teria estado em contacto com alguém positivo à Covid-19. Ao saber dessa situação, o seu presidente colocou-se em terreno para tentar o adiamento da partida, um pedido que seria rejeitado pelas autoridades, algo que obrigou o seu plantel a tomar uma de duas decisões: jogar ou enfrentar uma punição de falta de comparência, que poderia ter implicado pesadas sanções.O FC Dollendorf-Ripsdorf optou pela primeira, mas fê-lo de uma forma diferente do que se pode pensar. Por terem medo de possivelmente ficarem infetados com a Covid-19, os seus jogadores decidiram abordar o jogo respeitando as normas do distanciamento social, sem se aproximarem de quem tinha a bola ou lutar pelo esférico no um para um, o que levou à marcação de golos atrás de golos. No final foram 37, mas provavelmente a conta até poderia ter sido maior.