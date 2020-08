Erling Haaland está rendido ao talento de Moukouko

"É bem melhor do que eu era aos 15 anos. Aliás, ele treina no Borussia Dortmund e destaca-se. Eu com essa idade estava no Bryne FK. Nem há comparação."

São estas as elogiosas palavras de Erling Haaland sobre o companheiro Moukouko, de quem se diz ser um dos grandes talentos jovens do futebol europeu.

Haaland sabe bem do que fala e vai mais longe: "Acho que nunca vi ninguém com tanta qualidade com 15 anos."

Recorde-se que Moukouko faturou 90 golos em 56 jogos pelos Sub-17, antes de garantir 34 golos em 20 encontros disputados pelos Sub-19. Neste momento treina com a equipa principal do Dortmund e até obrigou a Bundesliga a mudar as regras relativas à idade mínima para competir, que passou de 16 anos e meio para 16 anos.