Erling Haaland: um talento puro de apenas 19 anos que 'deve tudo' a... Solskjäer

Erling Haaland: um talento puro com apenas 19 anos de idade e que tanto tem deliciado o futebol europeu.





Transferido no mês de janeiro dos austríacos do Salzburgo para os alemães do Borussia Dortmund – onde tem sido rei e senhor, com nove golos em oito jogos -, o avançado norueguês não esqueceu, em entrevista à ‘’, os primeiros passos na carreira e como o seu primeiro treinador, Ole Gunnar Solskjäer, no Molde, teve um papel importante."Lembro-me do quão frustrante é quando és um jovem avançado, tudo corre ao contrário. Estava sozinho com o guarda-redes, a treinar a minha finalização e estava a receber cruzamentos do Ole Gunnar, mas falhava todas as bolas. Lembro-me que no final ele veio a minha beira e disse-me: ‘Vais ser titular, por isso prepara-te’. Eu não vinha a treinar bem durante aquela semana, mas o ambiente na equipa e no balneário deixava-me confortável comigo mesmo", começou por contar o jovem avançado norueguês.Haaland que não esquece até ao dia de hoje os conselhos que o atual treinador do Manchester United lhe deu na altura e como foram, de certa forma, "o ponto de viragem" para a sua carreira."Antes desse jogo - entre o Molde e o Brann, no qual viria a marcar quatro golos nos primeiros 21 minutos -, eu e o Solskjäer estivemos a praticar um pouco de finalização. Não só cruzamentos. Lembro-me de ele ensinar-me algumas regras básicas. A primeira foi o toque. Que eu não usava a força necessária e que tentava destruir a baliza e o guarda-redes com a bola. Disse-me também para estar calmo e ciente do lugar onde vai cair a bola. É aí que tens a oportunidade de marcar. Ele merece muito crédito por ter-me ensinado isso. (…) Esse jogo foi, de certa forma, o ponto de viragem da minha carreira", assumiu."Não, não fazia a mínima ideia. Lembro-me de dizer no final do jogo: 'Foi engraçado ter aqui pessoas a ver-me jogar', mas na realidade eu não sabia de nada", atirou."Tens de perceber o quão és bom, quão bom é o clube, as pessoas, como eles tratam de ti e como podem ajudar-te a evoluir. Existem vários fatores e eu lembro-me que quando comparamos o Salzburgo com outros clubes, rapidamente chegamos à conclusão que o Salzburgo era a melhor opção. Sempre pensei: 'Não posso sobrevalorizar-me'. Isso sempre foi muito importante para mim, dizer: 'Sim, eu sou bom, mas existem por aí muitos outros bons jogadores'. Assim como não pensar que sou melhor do que aquilo que efetivamente sou", afirmou."Estou a sentir-me muito bem, e sim, tem sido um sonho para mim, mas também houve alguns jogos que não foram assim tão bons, por isso ainda não consegui ser perfeito. Mas ainda tenho vários anos pela frente. Hoje, posso dizer que estou feliz, e que continuo a ter muitas pessoas boas à minha volta, senão as melhores, por isso só posso dizer que isto é o início e que o melhor ainda está por vir", concluiu.