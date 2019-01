«Escolho os titulares por causa do tamanho do pénis»

Fez história no futebol alemão ao tornar-se na primeira mulher a orientar uma equipa de futebol masculina e esta quarta-feira ganhou destaque internacional pela forma como respondeu a uma questão que aparentemente a deixou agastada. Falamos de Imke Wübbenhorst, técnica do BV Cloppenburg, do quinto escalão do futebol germânico, que numa conversa com 'Die Welt' revelou, com ironia, que escolhe os jogadores titulares com base no... tamanho do pénis.A resposta surgiu quando o jornalista lhe perguntou se avisava os jogadores da sua chegada ao balneário, para que estes se vestissem. "Claro que não. Sou uma profissional. Eu escolho a minha equipa de acordo com o tamanho do pénis", atirou a técnica, de 30 anos, que até 2016 era jogadora profissional. Abandonou os relvados e dedicou-se à tarefa de treinador, sendo técnica do Cloppenburg desde o final do ano passado.