Barcelona tem princípio de acordo para o empréstimo de Coutinho ao Bayern Munique

Numa altura em que Philippe Coutinho é associado ao Bayern Munique, o jogador brasileiro foi preterido da ficha de jogo para o jogo do Barcelona em Bilbao esta noite. Agora, o jornal 'Marca' avança um princípio de acordo para o empréstimo do jogador canarinho aos campeões germânicos, acordo que foi confirmado por Guillermo Amor, diretor de relações institucionais dos culés. A RAC1 avança inclusive que Coutinho partirá para Munique no domingo.





Esta transferência implica que o brasileiro já não vai ser utilizado como moeda de troca na operação Neymar. Agora, os catalães devem introduzir outros futebolistas nas negociações ou pagar mais dinheiro.