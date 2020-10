Ex-empresário de Lewandowski detido por ameaçar o avançado do Bayern Munique

A imprensa polaca noticia que Cezary Kucharski, antigo empresário de Robert Lewandowski, foi ontem preso por alegadamente ter ameaçado o jogador, exigindo-lhe cerca de 20 milhões de euros.





A casa e o escritório de Kucharski, um antigo futebolista, agora com 48 anos, foram alvo de buscas.Segundo o porta-voz do procurador de Varsóvia, Lewandowski apresentou queixa por estar a ser alvo de ameaças.O avançado do Bayern Munique e o empresário terão criado uma empresa em 2014, com o intuito de gerir a carreira de Lewandowski.