Explicada a perda de influência de Pavard no Bayern: lateral foi detido por conduzir embriagado

Benjamin Pavard arrancou a temporada como um dos imprescindíveis de Julian Nagelsmann mas viria a perder influência a meio de setembro. A razão foi agora revelada pelo jornal 'Bild': o lateral foi detido, há seis semanas, pela polícia alemã depois de ter sido apanhado a conduzir embriagado.As autoridades confiscaram-lhe a carta de condução mas as consequências não ficaram por aí. Segundo o diário germânico, o diretor desportivo teve mão pesada para tal comportamento que poderia pôr em risco a saúde do próprio jogador mas também a de outras pessoas e aplicou-lhe uma "multa de cinco algarismos". Ou seja, nunca inferior a 10 mil euros.A verdade é que o lateral francês, de 26 anos, tem tido menos tempo de jogo e o marroquino Noussair Mazraoui tem aproveitado para se mostrar no Bayern Munique.Na segunda-feira, a 'Sport1' noticiou a insatisfação de Pavard em relação ao treinador dos bávaros e que estará a equacionar a saída do clube. O Barcelona estará interessado em contar com o internacional gaulês.