Faleceu Horst Eckel, o último sobrevivente do ‘milagre de Berna’

A Federação Alemã de Futebol anunciou esta sexta-feira o falecimento do mais jovem elemento da equipa campeã do Mundo em 1954. Horst Eckel fez parte da ‘Mannschaft’ que derrotou a Hungria, de Puskás, numa final épica que ficou conhecida como o ‘milagre de Berna’. A Hungria, invencível há quatro anos, vencia aquela final por 2-0 aos dez minutos de jogo. Então, sem nada que o fizesse prever, a na altura denominada RDA deu a volta e sagrou-se campeã do Mundo pela primeira vez, vencendo a partida por 3-2.Horst Eckel era o elemento mais novo do conjunto dirigido por Sepp Herberger. A Federação Alemã de Futebol lamentou o falecimento de Eckel numa mensagem publicada no Twitter. "Descansa em paz, Horst Eckel. A DFB (Deutsher Fussbal-Bund) está de luto por uma pessoa maravilhosa e um campeão de 1954. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos."