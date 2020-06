Favre perspetiva Haaland em alta

Erling Haaland falhou a última jornada da Bundesliga devido a uma lesão no joelho esquerdo, mas o técnico do Dortmund, Lucien Favre, antevê um regresso em grande do avançado. “Haaland fez todos os exercícios no treino de ontem. Parece bem. Caso contrário, os que estiveram bem no último jogo também estão bem. Estamos contentes que ele volte a ser opção, porque é importante na equipa e faz a diferença”, salientou o treinador helvético, que visita sábado o Fortuna Düsseldorf. Numa jornada que abre hoje com a visita do RB Leipzig ao Hoffenheim, os aurinegros contam com Raphaël Guerreiro para tentar manter o 2º posto da classificação.

Quem segue na frente da prova, e com uma margem de sete pontos face ao Dortmund, é o Bayern, que viu Thomas Müller comentar a possibilidade de Kai Havertz rumar aos bávaros. "É um grande jogador e conheço-o bem da seleção. Mas, neste momento, acho paradoxal falar-se de negócios quando se quer cortar salários”, disse à Fox Sports.