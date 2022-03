Florian Wirtz foi uma das jovens revelações do futebol europeu em 2021/22 e, por isso, já era um dos mais desejados jogadores no próximo mercado de transferências. Contudo, o azar bateu à porta: lesionou-se gravemente na primeira parte do encontro com o Colónia, disputado este domingo.O médio alemão do Bayer Leverkusen, de 18 anos, contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e irá estar fora de competição sensivelmente sete meses, de acordo com o que é veiculado na imprensa alemã.O prodígio já era procurado por Barcelona, Real Madrid e Bayern Munique mas o 'salto' para um tubarão europeu irá ter de aguardar mais uns tempos, certamente. Esta temporada, contava sete golos em 24 jogos oficiais e era pedra basilar dos farmacêuticos.