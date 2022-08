Friburgo vence na Bundesliga e cola-se ao Bayern Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo solitário do italiano Vincenzo Grifo deu esta sexta-feira a vitória ao Friburgo na receção ao Bochum, por 1-0, no arranque da quarta jornada da Liga alemã.



Grifo chegou ao golo à terceira tentativa, aos 48 minutos, depois de dois minutos antes permitir a defesa de Manuel Riemann, numa grande penalidade, e também ter falhado na recarga.

Com nove pontos em 12 possíveis, o Friburgo 'cola-se' ao decacampeão Bayern Munique, que também tem nove, mas em três jogos e com um saldo de golos muito mais favorável. Os bávaros recebem o Borussia Mönchengladbach no sábado.

O arranque de campeonato do Friburgo está a ser bastante interessante, apenas registado uma derrota, ante o histórico Borussia Dortmund.

Em plano oposto, o Bochum agravou a posição de lanterna-vermelha, sem pontos ainda à quarta jornada e com uma severa derrota ante o Bayern Munique na ronda anterior (7-0).

Apenas o Bochum e o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, ainda não pontuaram nesta Bundesliga.