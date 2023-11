Futebol alemão de luto pela morte de avançado de 25 anos

? Am heutigen Dienstag hat der SSV Jahn die schreckliche Nachricht erhalten, dass Jahn Profi Agyemang Diawusie im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis. pic.twitter.com/hlh85RP54y — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) November 28, 2023

O futebol alemão está de luto pela morte de Agyemang Diawusie, avançado alemão com nacionalidade ganesa que representava o Jahn Regensburg, da 3.ª divisão daquele país. Tinha 25 anos.A notícia foi divulgada pelo próprio clube que, nas redes sociais, se mostrou "chocado e profundamente triste". "Esta terça-feira, o Jahn Regensburg recebeu a terrível notícia de que o seu profissional, Agyemang Diawusie, morreu aos 25 anos. O clube está chocado e profundamente triste com a tragédia. A família do Jahn Regensburg chora esta morte e os nossos pensamentos estão com a família, amigos e companheiros do Agyemang. Devido a esta situação terrível, pedimos que se respeite a privacidade da família", pode ler-se em comunicado.A causa de morte de Agyemang Diawusie, que esta temporada disputou 16 jogos pelo Jahn Regensburg - o último no dia 4 deste mês -, ainda não é conhecida.