Golo de André Silva ajuda Eintracht a garantir 'meias' da Taça da Alemanha

O Eintracht Frankfurt, com um golo do internacional português André Silva, confirmou esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça da Alemanha de futebol, ao vencer (2-0) na receção ao Werder Bremen, assim como o Bayer Leverkusen.

O avançado luso inaugurou o marcador no período de descontos da primeira parte (45+6'), de grande penalidade, uma vantagem ampliada pelo japonês Kamada (60'), antes de Gonçalo Paciência ter rendido o compatriota já nos intantes finais (90'). Os anfitriões terminaram o jogo com menos um elemento, face ao vermelho direto exibido ao sérvio Filip Kostic (90+1').

Já o Union Berlim esteve perto de garantir o apuramento na BayArena, mas a expulsão de Christopher Lenz (71'), quando os forasteiros já venciam desde o minuto 39, com um tento de Ingvartsen, teve consequências para o desfecho vitorioso Bayer Leverkusen (3-1).

Karim Bellarabi (72'), Arranguiz (86') e Moussa Diaby (90+1') operaram a reviravolta e confirmaram a presença do Bayer Leverkusen nas meias-finais, fase em que já está o Bayern Munique e o Saarbrucken, do quarto escalão.