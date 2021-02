Golo de Haaland motivou protestos do Hoffenheim com empurrões à mistura: veja o lance

O Borussia Dortmund empatou (2-2) na receção ao Hoffenheim com o inevitável Erling Haaland a 'salvar' um ponto para a equipa do português Raphaël Guerreiro ao minuto 81. Mas o golo foi tudo menos pacífico.





Após o remate certeiro, o avançado norueguês foi rodeado por vários adversários e gerou-se uma enorme consusão com empurrões à mistura. Os jogadores do Hoffenheim reclamaram falta de fair-play de Haaland, pois antes do golo Dahoud estava caído no relvado e chegaram mesmo a pedir falta no início da jogada. O árbitro acabou por validar o golo e nem sequer consultou o VARVeja o lance que originou os desacatos no relvado do Signal Iduna Park: