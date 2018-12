Golo de Jovic não evita derrota do Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt desperdiçou este domingo a oportunidade de se juntar ao Mönchengladbach no segundo lugar da liga alemã ao perder por 2-1 na receção ao Wolfsburgo, em jogo da 13.ª jornada da prova.Em caso de vitória, a formação de Frankfurt somaria 26 pontos, os mesmos que o Borussia Mönchengladbach, que, também este domingo, perdeu por 2-0 na visita ao Leipzig, e segue a sete pontos do líder Borussia Dortmund.Mehmedi, aos 31 minutos, e Ginczek, aos 68, marcaram os golos que deram o triunfo ao Wolfsburgo, que ocupa o oitavo lugar, e que deixou o Eintracht no quinto posto, com menos um ponto do que o Bayern Munique, quarto classificado, que no sábado venceu o Werder Bremen (2-1).O golo do Eintracht Frankfurt foi apontado já em tempo foi apontado aos 87 minutos por Luka Jovic, que alinha no clube alemão por empréstimo do Benfica.