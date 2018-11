Gonçalo Paciência de volta aos treinos no Eintracht Frankfurt

O futebolista Gonçalo Paciência regressou esta segunda-feira aos treinos no Eintracht Frankfurt, da primeira liga alemã, após a cirurgia ao menisco do joelho esquerdo que o impediu de treinar durante mais de dois meses.O português, a realizar a primeira época na equipa alemã, sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo em 10 de setembro, enfrentando uma longa paragem provocada pela lesão e por uma operação posterior.Gonçalo Paciência, de 24 anos, tem um golo marcado com a camisola do Eintracht Frankfurt, em apenas sete minutos de jogo realizados.