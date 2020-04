Gonçalo Paciência e a experiência na Alemanha: «Saí de Portugal para me valorizar»

Em declarações ao programa 'Planeta Eleven', da Eleven Sports, Gonçalo Paciência não esconde que a saída do futebol português para jogar na Alemanha lhe trouxe uma maior visibilidade.





"Sou mais apreciado agora que saí de Portugal, saí para valorizar", admite o avançado do Eintracht Frankfurt, defensor de que no futebol alemão "é tudo mais disciplinado". "Não se fala dos árbitros, não se discutem lances. Falhar é humano. Os jogadores falham mais do que os árbitros", sustenta, reconhecendo contudo que "a relação treinador/jogador na Alemanha é muito mais distante e fria do que em Portugal."Paciência garante que está completamente adaptado ao Eintracht, onde chegou no verão de 2018, e esta época conta com 10 golos marcados em 41 jogos. E parte do seu sucesso deve-se a um antigo rival no futebol português. "No início era um choque quando eu brincava no balneário. Agora adoram-me e quando é para a brincadeira eu sou o primeiro a ser chamado. O Bas Dost é um grande jogador, mas acima de tudo uma grande pessoa. Tive grandes resultados a jogar com ele e grande parte do meu sucesso este ano deve-se a ele", afirma o português, que assume ainda o desejo de poder um dia "jogar na Liga inglesa ou na Liga espanhola".