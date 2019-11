Gonçalo Paciência e André Silva ajudam a 'afundar' Bayern Munique

O Eintracht Frankfurt aplicou este sábado, equipa que tarda em entrar no trilho da consistência. Os bávaros saíram da Commerzbank-Arena vergados sob o peso de um desconfortável 5-1, e estão agora no quarto lugar.O último golo do Eintracht teve 'mão' portuguesa. Foi marcado por Gonçalo Paciência, após uma assistência de André Silva, que tinha entrado no jogo há pouco tempo.O Eintracht está na 6.ª posição da Bundesliga, a um ponto do Bayern Munique e a 5 do líder, o Borrussia Monchengladbach.