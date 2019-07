Gonçalo Paciência faz 'poker' em goleada do Eintracht Frankfurt

Gonçalo Paciência, avançado do Eintracht Frankfurt, marcou quatro golos (poker) na goleada (14-0) que a sua equipa impôs ao DJK Bad Homburg que compete nos escalões mais inferiores do futebol alemão.





O ex-jogador do FC Porto pode ter na temporada que agora começa a grande oportunidade da carreira, já que o Eintracht Frankfurt vendeu o avançado titular, no caso, Luka Jovic ao Real Madrid. O jogador português, de 24 anos, na época passada, foi utilizado em 18 jogos, na grande maioria a sair do banco de suplentes, e marcou cinco golos. Mas, mais uma vez, passou um bom período da temporada lesionado. Assim, 2019/20 pode ser o ano de afirmação de Gonçalo Paciência.