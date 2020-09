Gonçalo Paciência já assinou pelo Schalke 04. Segundo as informações recolhidas por Record, trata-se de um empréstimo de uma época com opção de compra, com o valor total do negócio a poder ascender aos 11 milhões de euros.





O jogador português partia para a terceira época no Eintracht Frankfurt, depois de duas temporadas em que realizou 61 jogos (28 como titular) e marcou 15 golos. Com concorrência do compatriota André Silva – assinou em definitivo até 2023 na semana passada, após uma primeira passagem por empréstimo do Milan – e de Bas Dost, ex-jogador do Sporting, no ataque do Eintracht Frankfurt, Gonçalo Paciência troca de cores na Bundesliga. O Schalke 04 terminou em 12 º lugar na época passada.