Gonçalo Paciência volta a competir

Após quatro meses a recuperar de lesão, Gonçalo Paciência voltou a jogar pelo Eintracht Frankfurt. O ex-jogador de FC Porto e V. Setúbal entrou nos últimos 15 minutos do particular com o Flamengo, num jogo que a equipa alemã viria a perder por 1-0, com um golo de Jean Lucas aos 40 minutos."Após quatro longos meses, estou de volta. Obrigado a todos os meus colegas e ao staff que todos os dias, com uma simples pergunta ou um sorriso, me ajudaram, sem saberem o quão importante isso era para mim", escreveu, emocionado, o avançado de 24 anos, na sua conta oficial do Twitter.