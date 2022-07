Goretzka apoia Lewandowski

Leon Goretzka, médio do Bayern, já mostrou diversas vezes que não tem problemas em falar com os jornalistas sobre qualquer assunto. Ontem, voltou a tocar no tema do momento – o que vai acontecer a Lewandowski. E o médio até pediu contenção aos ‘media’:“A última vez que me fizeram essa pergunta, as minhas palavras transformaram-se em capas de jornais”. Após este ‘recado’, lá disse o que sente: “Só posso dizer que ficaria feliz se conseguissem encontrar uma solução justa para as duas partes. Uma tentativa do médio de acalmar a tensão crescente entre clube e jogador.