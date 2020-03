Gotze pode deixar o Borussia Dortmund a custo zero no final da época

Mario Gotze pode deixar o Borussia Dortmund a custo zero no final da temporada, uma vez que termina contrato com o com o clube em junho e, segundo o 'Bild', não há sinais de que estejam a decorrer negociações entre as partes para prolongar o vínculo, numa altura em que a Bundesliga está suspensa devido à pandemia do coronavírus e não se sabe quando poderá ser retomada.





Desde o início da época o alemão de 27 anos não tem sido primeira opção do técnico Lucien Favre e participou apenas em 19 jogos oficiais. De resto, neste ano civil de 2020, Gotze jogou apenas... 14 minutos. A condição de suplente não agrada ao jogador, que segundo o jornal alemão pretende um salário anual de 10 milhões de euros, razões fortes para não que não exista qualquer acordo de renovação do contrato.A confirmar-se a saída, Gotze deixará o Signal Iduna Park pela segunda vez na carreira, depois de na época 2013/2014 ter assinado pelo Bayern de Munique a troco de 37 milhões de euros. Após três épocas nos bávaros, o médio ofensivo voltou a Dortmund na época 2016/2017 por 22 milhões de euros.Gotze fez toda a formação no Dortmund e cedo se afirmou na equipa principal dos auri-negros, mas nunca conseguiu corresponder por completo ao estatuto de uma das maiores promessas do futebol alemão. Contudo, o jogador foi o herói do título germânico no Mundial de 2014, no Brasil, ao marcar o único golo - no prolongamento - na final frente à Argentina.